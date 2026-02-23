ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಾಲವರ್ತಿ: ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ14 ಜೋಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:01 IST
ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನವ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ.
– ಜಿ.ಬಿ. ವಿನಯಕುಮಾರ್, ಇನ್‌ಸೈಟ್‌ ಐಎಎಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
