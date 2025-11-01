ಮುನಿರಾಬಾದ್: ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ‘ಕನ್ನಡ ರಿಂಗಣ’

<p><strong>ಮುನಿರಾಬಾದ್</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (ಐಆರ್ಬಿ)ಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುರಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ (ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸಾವಧಾನ, ಭುಜಶಸ್ತ್ರ, ಕೆಳಶಸ್ತ್ರ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಶಸ್ತ್ರ ತೆಗೆಯಿರಿ, ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ, ಗುಂಡನ್ನು ತುಂಬಿ, ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಎಂಬ ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದಗಳು ಅನುರಣಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಗದಿತ ಕವಾಯತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಿಂಗಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹಿಂದೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಟೆನ್ಶನ್, ಟೇಕ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ಈಸ್, ಫೈಯರ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕವಾಯತು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಘಟಕದ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>