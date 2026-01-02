ಜಂಪರೋಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಕಾರಟಗಿ</strong>: ಕೊಪ್ಪಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಂಪರೋಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮೆಹಬೂಬಿ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಪವಿತ್ರಾ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇಗಂ, ಸಂಜನಾ, ಪಲ್ಲವಿ, ಅಪ್ಸಾನಾ, ಅನಿಯಾ ಅಲ್ವಿನ್, ಲಿಂಗರಾಜ್, ವೈಭವ್, ಫಿರೋಜ್, ಹುಲಿಗೇಶ, ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್, ಸಮೀರ್, ಮಹಮದ್ ಸಮೀ, ಮುಝಾಮಿಲ್ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಭೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಆಂಜನೇಯ, ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಮೈಲಾರಪ್ಪ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಮನೂರಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಸಿಂಧೂ ಬಾಯಿ, ಬನಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ, ಖಾಸೀಂ ಬೀ ಹರ್ಷವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>