ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠ ಜಾತ್ರೆ: 500 ಜನರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರಿ!

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ</strong>: ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದ ಮರುದಿನ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 25 ಗ್ರಾಮಗಳ 500 ಜನ ಸ್ವಯಂವಕರು 17 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ಮಿರ್ಚಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಗವಿಮಠದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಊಟದ ಜೊತೆ ಮಿರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರಿಸುವುದು 'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುವುದು ಸೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದವರು, ಸಮಾನಮನಸ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಒಂದೇ ಊರಿನ ಜನರ ಗುಂಪು ಬಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು, ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವುದು, ಮಿರ್ಚಿ ಜೋಡಣೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>ಈ ವರ್ಷ 25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಸಿಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, 22 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ, 25 ಕೆ.ಜಿ. ಅಜಿವಾನ, 25 ಕೆ.ಜಿ. ಸೋಡಾಪುಡಿ, 75 ಕೆ.ಜಿ. ಉಪ್ಪು, 60 ಸಿಲಿಂಡರ್, 12 ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಅನೇಕರು ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗವಿಮಠವೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರು ಲಕ್ಷ ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅಂದಾಜು ₹6 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p><p><strong>–ಜ್ಯೋತಿ ಮಟ್ಟಿ ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ</strong></p>.<p>ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>–ರಮೇಶ ತುಪ್ಪದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯ</strong></p>