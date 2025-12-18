ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಸಭೆ: ಆಡಳಿತದ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನ ಸವಾಲು

ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಬೀಸಾಡುವ ಜನ, ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಕೊಪ್ಪಳದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದ ಬಳಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಕಸದ ರಾಶಿ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಭರತ್‌ ಕಂದಕೂರ
ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ (ಇಂದು) ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸುವೆ.
–ಡಾ. ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ, ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ
Koppal

