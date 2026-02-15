<p><strong>ಕುಷ್ಟಗಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೂಪ್ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೊನಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎರಡು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳ್ಳುಗಿಡಗಳು, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ ರಾಶಿ ಇತರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಫೆ.14ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅನೂಪ್ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೊನಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ತಾಣ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಸವನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಗೂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬಡಾವಣೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಗೋಚರಿಸಿತು.</p>.<p>ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ನಂತರ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಉದ್ಯಾನ, ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಾರದ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರೇ ತಮ್ಮ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>