ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕುಷ್ಟಗಿ: ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ; ಆಕ್ಷೇಪ

ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:42 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:42 IST
ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪುರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
Koppala

