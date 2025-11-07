ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಪರ್ಕ

ಬಾದಿಮನಾಳ, ಜಾಗೀರಗುಡದೂರು, ಮಾವಿನಇಟಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀರು
ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Koppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT