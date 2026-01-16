ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಕೊಪ್ಪಳ: ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಹ ಭೋಜನ, ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಜನಜಾತ್ರೆ

ಜನರಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗು ತಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಗರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:47 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:47 IST
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಬಳಿಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಹ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ ಜನ
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಟ   
KoppalMakar Sankranti

