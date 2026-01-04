ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ: ಒಂದೇ ದಿನ 4 ಲಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಯಾರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:04 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲದ ಜಿಲೇಬಿ ಈ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ
ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ ಹೊಸಮನಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯ
KoppalaGavi siddeshwar Jaatre

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT