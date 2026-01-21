ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ಕೊಪ್ಪಳ: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ‘ನಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬ ಗಾಂಧಿ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 5:18 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 5:18 IST
ಗಾಂಧಿ ಎಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬದುಕೇ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರಾಣೇಶ ಪೂಜಾರ ಶಿಕ್ಷಕ
KoppalaDrama

