ಗಂಗಾವತಿ: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಪಮಾನ– ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: ‘ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಸೇನೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸೇನೆಗೆ ಅವರು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ಸಮೀಪದ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪೂಜ್ಯ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಾಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೋದಿ ಅವರು, ಪ್ರಕರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

‘ದೇಶಸೇವೆಗೆ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಿರೋರು ಸೈನಿಕರು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಊಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಿರಂಗ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವೀರ ಸೈನಿಕರ ತಪಸ್ಸನ್ನೂ ನೀವೆಂದೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.

Happy to be in Karnataka again. Speaking in Gangavathi. Watch. https://t.co/nhBJcOnMom

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) April 12, 2019