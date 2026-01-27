ಮುನಿರಾಬಾದ್: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ಮುನಿರಾಬಾದ್</strong>: ಸಮೀಪದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ವೀರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯ ಖಾಜಾವಲಿ ಕಿನ್ನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಚಲವಾದಿ, ಸದಸ್ಯ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಜೀಂ, ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮೆಟ್ಟಿನ್, ನಿಂಗನಗೌಡ ಬೇವೂರು, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷಿ, ವಸಂತ ನಾಯಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು. </p>.<p>ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>