ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಾಕಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ?

ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:06 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:06 IST
ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಿ ಸೇರಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೇಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಸಂಸದ
Koppala

