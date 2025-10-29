ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictkoppal
ಕೊಪ್ಪಳ|ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ: ದೂರುಗಳ ದುಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದೇ ಪರಿಹಾರ?

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:12 IST
ದೂರು ನೀಡಲು ಬರುವವರು ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಝರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
ಸತೀಶ ಎಸ್.ಚಿಟಗುಬ್ಬಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ರಾಯಚೂರು ಎಸ್‌.ಪಿ
ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು
ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
KoppalLokayukta

