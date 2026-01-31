ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ಮಂಡ್ಯ: ಬೂದನೂರು ಉತ್ಸವ; ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 3 ದಿನ ‘ಹೆಲಿ ಟೂರಿಸಂ’

ಬೂದನೂರು ಉತ್ಸವ ಫೆ.21, 22ರಂದು: ಶಾಸಕ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 6:10 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 6:10 IST
ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನಸ್ತಾಪ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು
ಕುಮಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Mandya

