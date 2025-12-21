ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
‘ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಳವಡಿಸಿ’

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸಿ: ಅಭಯ್‌ ಮನೋಹರ್‌ ಸಪ್ರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
Mandya
