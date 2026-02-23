ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪಾಂಡವಪುರ: ಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ!

ಪಾಂಡವಪುರ: ₹22 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:25 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:25 IST
ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹೊರನೋಟ
Mandya
