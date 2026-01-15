ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
ಗವಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಾಳೆ: ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಮಂಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 5:09 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 5:09 IST
ಬಿ.ಆರ್‌. ನಂಜಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ
ಬಿ.ಆರ್‌. ನಂಜಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ
ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಮುಖಂಡರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ   
ಬಿ.ಆರ್. ನಂಜಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯ ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
ಗವಿರಂಗನಾಥ ರಥೋತ್ಸವ ಜ.16ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾನುವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಎಚ್‌.ಟಿ.ಮಂಜು ಶಾಸಕ
