ಮಂಡ್ಯ | ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ; ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನ

ಅನಧಿಕೃತ ಕಲ್ಲು, ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅವ್ಯಾಹತ: ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆ
ಸಿದ್ದು ಆರ್‌.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:12 IST
ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಣಿ ಸಚಿವ 
ಖನಿಜ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
– ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ
