ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಮಂಡ್ಯ | ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ: ಶಾಸಕ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್‌

ಬಿ.ಗೌಡಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಜನತಾ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
ಈವರೆಗೆ 15 ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ₹15 ಕೊಟಿ ಅನುದಾನ
Mandya

