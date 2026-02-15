ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಳವಳ್ಳಿ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಂಚನ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:05 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:05 IST
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮನರಂಜನೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಪಕಾಲ ದೂರವಿರಿ. ಇರುವ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಓದಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ
ಎಸ್.ವಿ.ಲೋಕೇಶ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಳವಳ್ಳಿ
MandyaSSLC

