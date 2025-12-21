ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಳವಳ್ಳಿ: 5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ

ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗಿ, 500 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
ಟಿ.ಕೆ.ಲಿಂಗರಾಜು
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪೇಟೆ ಗಂಗಾಮತ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಯವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಯಾತ್ರೆಯು ಸಾಗಿತು
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಶಿವಕುಮಾರ್
Mandya

