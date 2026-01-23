ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಮಂಡ್ಯ: ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂದಿನಿಂದ

ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಮನೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪ್ರತಿಕೃತಿ: ಸಿಇಒ ನಂದಿನಿ ಮಾಹಿತಿ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 6:06 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 6:06 IST
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ₹30 6ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹20 ಪ‍್ರವೇಶ ದರವಿದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಂದಿನಿ ಸಿಇಒ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
