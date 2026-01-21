ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ಮಂಡ್ಯ | ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೂ ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ಮೌನ: ಎನ್‌.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:32 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:32 IST
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ‘ನರೇಗಾ’ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ 
ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಶಾಸಕ
MandyaChaluvarasaswamy

