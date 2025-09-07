ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಮುದ್ದೆ ಉಣ್ಣುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಯೋಗೇಶ್‌ ಪ್ರಥಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Ragi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT