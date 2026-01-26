ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಮದ್ದೂರು: ಫೆ.1ರಂದು ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 19:01 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 19:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
festivalMadduru
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT