ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictmandya
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೊಂದು ತೋಟವ ಮಾಡಿ: ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು

; ಮೌನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೀಗ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:29 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:29 IST
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರಗಳು
Mandyagraveyard

