ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
‘ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ಸರಳ ಮದುವೆ’

ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ:ನವ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 29 ಜೋಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:06 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:06 IST
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟದ ದನಗಳ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 29 ಮಂದಿ ವಧು–ವರರು ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
Mandya

