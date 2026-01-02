ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಹಣ ಸಹಾಯ ಬೇಡಿದ ಸಹೋದರಿ

<p><strong>ಮೇಲುಕೋಟೆ</strong>: ‘ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ದಿಲೀಪ್ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಹಾಗೂ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹40 ಲಕ್ಷ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಸಹೋದರಿ ದೀಪು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬಳ್ಳಿಘಟ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಇವರು ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಹೋದರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ. ಕಂಗೇರಿ ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಸ್ವತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಪಸಾಣೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ₹ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವವರು ಮೊ: 9945842064 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>