ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ವಿರಿಜಾ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆದ ರೈತರು

<p><strong>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೊಳ ಮತ್ತು ಕಾರೇಕುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ವಿರಿಜಾ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗೊಳ ಸಮೀಪದ ಬಲಮುರಿ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿರಿಜಾ ನಾಲೆಯ 4ನೇ ಮೈಲಿಯ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸಿದರು. ಆಳೆತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತರು. ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದಷ್ಟು ನಾಲೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ನಾಲೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕಡೇ ಭಾಗದವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ವಿರಿಜಾ ನಾಲೆಯ 4ನೇ ಮೈಲಿಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ಬೆಳಗೊಳ ಮತ್ತು ಕಾರೇಕುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಯದೆ ರೈತರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಾಲೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರೈತ ಬೆಳಗೊಳ ವಿಷಕಂಠು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಈ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಿಪರೀತ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ನಾಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ರೈತರೇ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಕಾರೇಕುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಯೋಗೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರವಿಕುಮಾರ್, ರಾಜು, ಮುರಳಿ, ಚಂದ್ರು, ನಾಗರಾಜು, ಮಹದೇವು, ವಂಕಟೇಶ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>