ನಾಟಕೋತ್ಸವ: ಈ ಬಾರಿ ‘ಬಹುರೂಪಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌’

ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:17 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:17 IST
ಬಹುರೂಪಿ ಉತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅವರ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂವಾದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ
ಸತೀಶ್‌ ತಿಪಟೂರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಂಗಾಯಣ ಮೈಸೂರು
