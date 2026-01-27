ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ: ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಕಾರುಬಾರು

ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಉತ್ತಮ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೂ ಬೇಡಿಕೆ- ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತರ– ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ
ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 7:58 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 7:58 IST
