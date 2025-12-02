ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸರಗೂರು | ಜ.2, 3ರಂದು ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನಿಷೇಧ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೋ‌ಹನಕುಮಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
Mysuru

