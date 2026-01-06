ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು | ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 4:04 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 4:04 IST
ಕುಂಬಾರರು ನಿಜವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಕಾಯಕ ಶ್ರದ್ದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಜ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಸಬಲರಾಗಬೇಕಿದೆ
ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ
