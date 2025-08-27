ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹುಣಸೂರು: ಸಿಟಿಆರ್‌ಐ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ಸು

ತಂಬಾಕು ಕುಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಸಾಧನೆ ಮೈಲುಗಲ್ಲು
ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿತ್
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
ಕೇಂದ್ರೀಯ ತಂಬಾಕು ಸಂಶೋಧನಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಂ.ಆರ್.‌ ಬಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್‌ ಹೈದರಬಾದ್‌ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಕ್ಕರ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಔಷಧ
ಸಕ್ಕರ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಔಷಧಿ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಕಲರ್‌ ನಲ್ಲಿರುವ ತಂಬಾಕಿನೊಂದಿಗೆ ಕಿರಿಜಾಜಿ ರೈತ ಶಿವಶೇಖರ್‌.
ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಔಷಧಿ ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಕುಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಿದ್ದು ರೈತರು ಬಳಸಿ ಫಸಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ರಿಯಾಜ್‌ ಕಡೆಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ರೈತ
