ಮೈಸೂರು: ದಂಡಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

<p><strong>ಹುಣಸೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸರಾಮೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ದಂಡಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ 33 ಗ್ರಾಮಗಳ ನೆಂಟರು ಭಕ್ತರು ಒಳಗೂಡಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ ದಂಡಮ್ಮದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಕುರಿ, ಆಡು ಬಲಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ದಂಡಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಹರಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಾಡೂಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಹೋ ರಾತ್ರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಭತ್ತ ಸಂಗ್ರಹ</strong></p>.<p>'ದಂಡಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲಿನ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಭತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಭತ್ತವನ್ನು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾಸೋಹ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳಿಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>