ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ದಸರಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ: ಜನ, ಆದಾಯ ‘ದಾಖಲೆ’

ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜ.5ರವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಂ.ಮಹೇಶ್
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 8:32 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 8:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ರಜೆ ಕಾರಣದಿಂದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
– ರುದ್ರೇಶ್, ಸಿಇಒ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ದಸರಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
– ಅಯೂಬ್‌ಖಾನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
DasaraMysuru Dasara
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT