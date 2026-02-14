ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ತಲುಪಿಸಿ: ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾವ್ಯರಾಣಿ

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾವ್ಯರಾಣಿ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:20 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:20 IST
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ತೆರವಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಸದಸ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ
Mysore

