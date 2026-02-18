ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು| ಎ.ಐ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಯುಗದ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಜಿ. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್

ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕಾಲೇಜು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:56 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:56 IST
ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಐ ಬಳಸುವವರು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ
ಜಿ. ಹೇಮಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ
MysoreArtificial Inteligence

