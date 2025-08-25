ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹಕ್ಕು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕರೆ

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕರೆ * ‘ಪರಮೋತ್ಸವ’ದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ‘ದಲಿತ ಸಿ.ಎಂ’ ಕೂಗು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 17:51 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 17:51 IST
ಸಮಾಜವು ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅವರು ನಮಗೆ ಮತದಾನದ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು
ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೃಹ ಸಚಿವ
G ParameshwarDalitha

