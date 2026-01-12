ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಗಾಂಧಿ ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ: ಪ್ರಸನ್ನ

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದನವಾಳುನಲ್ಲಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 5:33 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 5:33 IST
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದನವಾಳು ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ  ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದರು.
Mysuru

