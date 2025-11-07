ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಯೋಜನೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ: ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:10 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:10 IST
ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 90 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?
– ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
MysuruSa Ra Mahesh

