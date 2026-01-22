ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ನೀಡಿದ ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರರು

ಗುರುಕಂಬಳೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:01 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:01 IST
ಮಠಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ | ಜನರಿಗೆ ಶರಣ ಚಿಂತನೆ ಬೋಧನೆ | ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಮಠಗಳು
Mysuru

