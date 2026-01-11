ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | '2ಎ ಪ್ರವರ್ಗ'ಕ್ಕೆ ನಾಮಧಾರಿಗೌಡ: ಎಚ್‌.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭರವಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 17:35 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 17:35 IST
ಉಪ್ಪಾರ ಸರ್ಪ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಫಲಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. 
ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
