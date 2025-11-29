ಮೈಸೂರು | ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿ: ಎ.ಇ. ರಘು

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ‘ಪೋಷಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಇ. ರಘು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತಕರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಲವಾಲದ ಕಲಾಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 70ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಿದೆ. ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ನಂತರ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂದಿರುವುದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<h2>ಕಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ: </h2>.<p>‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಒಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವಯಂನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎಲ್. ಮೋಹನ್ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಭಾಷೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<h2>ಸನ್ಮಾನ:</h2>.<p>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಎಲ್. ಉಡಿಗಾಲ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರ ಎಂ. ಮಹೇಶ್, ಕೆ.ಬಿ. ರಮೇಶ ನಾಯಕ, ಎಂ.ಟಿ. ಯೋಗೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಹಂಪಾ ನಾಗರಾಜ್, ಹಂ.ಲಕ್ಕೇಗೌಡ, ಜಿ.ಎಸ್.ರವಿಶಂಕರ್, ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಮೊಗಣ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಿ., ಬಿ.ಕೆ. ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಚಮ್ಮ, ಕೆ.ವಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್, ಎಸ್.ಎಲ್. ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಕಲಾಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಂ.ಲಕ್ಕೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತಕರ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್., ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಮಹಾದೇವ್, ಡಾ.ಎ. ಮಂಜುಳಾ, ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜವರಯ್ಯ, ಹರೀಶ್ ಮೊಗಣ್ಣ, ಸುರೇಶ್ಚಂದ್ರ, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>