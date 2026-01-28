ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು: ಮರಣಶಯ್ಯೆಯತ್ತ ‘ಲಿಂಗಾಂಬುಧಿ’ ಕೆರೆ

ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು: ಜೀವನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಕಾರ
ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 3:11 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 3:11 IST
ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಕವರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರದಂತೆ ಮಾಡಲು ಶಾಶ್ವತ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು
ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎ.ನಾಣಯ್ಯ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಬಡಾವಣೆ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯಲಾಗಿದೆ. 2021ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ
ಕೆ.ವಿ.ರಂಜಿತ್‌ ನೌಕಾಪಡೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ
ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಮಾತ್ರವೇ ಹರಿಯಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನೂ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವೆ
ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸೀಫ್‌ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
