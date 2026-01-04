ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಮೂಗೂರು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ

ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಇಂದು: ಅಮ್ಮನವರ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ನಾಳೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:28 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:28 IST
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು
