ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು | ಬಜೆಟ್‌ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಯೋಜನೆಗಳು!

ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿಲ್ಲ
ಂ.ಮಹೇಶ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:09 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BudgetMysuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT