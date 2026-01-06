ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತವರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ‘ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ’

ಎಂ.ಮಹೇಶ್
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:09 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:09 IST
ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಯೋಗೇಶ್ ಎನ್.ಟಿ., ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅಪಾರ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
– ಎಂ.ಎಲ್‌.ಪರಶುರಾಮ್‌, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಒಡನಾಡಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು
